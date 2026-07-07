خوليت ينتقد قرار فيفا بشأن بالوجون: تدخل السياسة في الكرة أمر غير مقبول

شن أسطورة الكرة الهولندية رود خوليت هجومًا حادًا على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع الإيقاف عن مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، معتبرًا أن الواقعة تثير علامات استفهام حول نزاهة القرارات داخل المنظومة الكروية.

وقال خوليت إن قضية بالوغون تمثل حالة استثنائية لا يرغب عشاق كرة القدم في رؤيتها، لأنها تسيء إلى سمعة الاتحاد الدولي، خاصة إذا ارتبطت بما وصفه بتدخل رئيس دولة في مسار القرارات الرياضية.

وأضاف: "نؤكد دائمًا أن السياسة يجب ألا تتدخل في كرة القدم، وهذا أمر لا ينبغي السماح به"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى أيضًا انزعاجه من القرار.

وتابع النجم الهولندي أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون كانت صحيحة من الناحية التحكيمية، لكنه استغرب في الوقت نفسه عدم حصول ليونيل ميسي على بطاقة حمراء في واقعة مشابهة، معتبرًا أن ذلك يثير الجدل حول مبدأ العدالة في تطبيق اللوائح.

وأكد خوليت أن مباراة الولايات المتحدة المقبلة ستكون محاطة بالكثير من الجدل، وهو ما وصفه بالأمر المؤسف لكرة القدم، مضيفًا: "ما يحدث من الولايات المتحدة في الوقت الراهن غير مقبول، لا يمكن التحكم في كرة القدم كما يتم التحكم في أمور أخرى، ويجب إيجاد طريقة لإيقاف أي تدخل سياسي في الرياضة".

كما توقع خوليت أن يلجأ محامو بلجيكا إلى المسار القانوني للطعن في القرار، محذرًا من أن الاتحاد الدولي قد يواجه أزمة قانونية كبيرة، خاصة إذا تسبب القرار في خروج المنتخب البلجيكي من البطولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر رفع الإيقاف عن مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال منافسات بطولة كأس العالم، وهو القرار الذي أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات.