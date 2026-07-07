قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز صرف الزكاة على طلاب العلم؟.. الإفتاء توضح
أسعار أرخص سيارات كايي في السوق المصري
حريق في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عُمان
قولوا يارب.. مواطن كويتي يتعهد بتوزيع اللحوم إذا فازت مصر على الأرجنتين
9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
بمشاركة بالجون العائد بفرمان ترامب والفيفا.. تشكيلة بلجيكا وأمريكا في المونديال
موجة حارة بالجنوب واضطراب هذه الشواطئ.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء
عار على العالم.. 7 تصريحات تاريخية لحسام حسن عن الشعب الفلسطيني
بذلت كل ما أملك.. رونالدو يودع كأس العالم برسالة مؤثرة بعد خروج البرتغال
حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال يعرقل انتقال إدارة غزة
إمام عاشور قبل مواجهة الأرجنتين: لن نعود إلى مصر دون ميدالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خوليت ينتقد قرار فيفا بشأن بالوجون: تدخل السياسة في الكرة أمر غير مقبول

خوليت
خوليت
محمد بدران

شن أسطورة الكرة الهولندية رود خوليت هجومًا حادًا على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع الإيقاف عن مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، معتبرًا أن الواقعة تثير علامات استفهام حول نزاهة القرارات داخل المنظومة الكروية.

وقال خوليت إن قضية بالوغون تمثل حالة استثنائية لا يرغب عشاق كرة القدم في رؤيتها، لأنها تسيء إلى سمعة الاتحاد الدولي، خاصة إذا ارتبطت بما وصفه بتدخل رئيس دولة في مسار القرارات الرياضية.

وأضاف: "نؤكد دائمًا أن السياسة يجب ألا تتدخل في كرة القدم، وهذا أمر لا ينبغي السماح به"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى أيضًا انزعاجه من القرار.

وتابع النجم الهولندي أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون كانت صحيحة من الناحية التحكيمية، لكنه استغرب في الوقت نفسه عدم حصول ليونيل ميسي على بطاقة حمراء في واقعة مشابهة، معتبرًا أن ذلك يثير الجدل حول مبدأ العدالة في تطبيق اللوائح.

وأكد خوليت أن مباراة الولايات المتحدة المقبلة ستكون محاطة بالكثير من الجدل، وهو ما وصفه بالأمر المؤسف لكرة القدم، مضيفًا: "ما يحدث من الولايات المتحدة في الوقت الراهن غير مقبول، لا يمكن التحكم في كرة القدم كما يتم التحكم في أمور أخرى، ويجب إيجاد طريقة لإيقاف أي تدخل سياسي في الرياضة".

كما توقع خوليت أن يلجأ محامو بلجيكا إلى المسار القانوني للطعن في القرار، محذرًا من أن الاتحاد الدولي قد يواجه أزمة قانونية كبيرة، خاصة إذا تسبب القرار في خروج المنتخب البلجيكي من البطولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر رفع الإيقاف عن مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال منافسات بطولة كأس العالم، وهو القرار الذي أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات.

كأس العالم فيفا الولايات المتحدة رود خوليت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

الثعابين والعقارب

أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب

الدواجن

احذر هذا النوع من الدواجن مضر بصحة المواطنين.. تفاصيل عاجلة

الأهلي

الأهلي يقطع شوطا جديدا في مفاوضاته لضم هذا اللاعب

ترشيحاتنا

خوليت

خوليت ينتقد قرار فيفا بشأن بالوجون: تدخل السياسة في الكرة أمر غير مقبول

حسام حسن

بعد حديثه عن غزة.. محمود فايز يثني على حسام حسن: أنت فارس هذا الزمان الوحيد

حسام حسن

بعد رسالته عن فلسطين.. محمد العدل لحسام حسن: لو لم تفعل في مسيرتك سوى ما قلته اليوم لكفى

بالصور

9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة

لعشاق الفخامة.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏

براءات جديدة من فيراري تلمح إلى نسخ أكثر قوة من F80 و12 سيليندري

فيراري F80
فيراري F80
فيراري F80

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد