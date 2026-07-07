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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا يقترب الين الياباني من أدنى مستوياته في أربعة عقود

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال دانيال البنا، المحلل في أسواق المال، إن الين الياباني يواصل التعرض لضغوط رغم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن تحركات العملة لا ترتبط بالفائدة وحدها، بل تتأثر أيضًا بفروق العوائد بين اليابان والولايات المتحدة واستراتيجيات «الكاري تريد».

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المستثمرين يقترضون بالين منخفض التكلفة للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى، وهو ما يضغط على العملة اليابانية، لافتًا إلى أن أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد تدعم الين، لكنها في الوقت نفسه ترفع تكلفة الاقتراض وتحد من جاذبية هذه الاستراتيجية.

وأوضح البنا أن الأسواق العالمية تستعد لفترة قد تشهد استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، ما يفرض ضغوطًا على العملات الرئيسية، مؤكدًا أن قوة الدولار تبقى أحد أبرز العوامل المؤثرة في أداء الين، وسط صعوبة التنبؤ باتجاهات أسواق العملات خلال الفترة المقبلة.

الين الياباني اليابان الولايات المتحدة

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