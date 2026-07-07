أحمد موسى: حكم مباراة مصر مرتشي.. وتل أبيب تحتفل بتأهل الأرجنتين

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن حكم مباراة مصر والأرجنتين مرتشي، موضحًا أن البطولة الحالية موجهة رئيس فيفا عاوز النهائي زي نسخة 2022 بين فرنسا والأرجنتين، وأخشى على التلاعب في مباراة المرغب المقبلة.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الكرة المثيرة للجدل في الدقيقة 90 لو صلاح أخدها ركلة جزاء كنا تقدمنا بالهدف الثالث وتأهلنا ولكن أصبحت مرتدة للأرجنتين.

وأكد أن الحكم لم يراها ومشافش حاجة او مش عاوز يشوف أو عنده حساباته وواخد توجيه معين، لو في عدالة ونزاهة أ ب تحكيم هيحسبها ضربة جزاء، معلقا: الأرجنتين سرقت المباراة ولم تفز بها.

وأوضح أن الحكم الفرنسي ضيع مجهود بلد وحلم شعب وشعوب كانت تتابع المباراة المصيرية، ولكن الحكم المرتشي ضيع الحلم لواحد من أفضل المنتخبات، موضحا أن تل أبيب تحتفل حاليا بصعود الأرجنتين وارتأوا أن حسام حسن لو كمل هيفضحهم بسبب ما قاله في مؤتمر الأمس ولذلك كان في مؤامرة على المنتخب لإقصائه بفعل فاعل.

ولفت إلى أن الأرجنتين في الدور ثمن النهائي لأن وراها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والتحكيم، ولازم أشقائنا المغاربة لازم ياخدوا بالهم الماتش الجاي قدام فرنسا.