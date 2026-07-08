سويسرا تكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس العالم بالتفوق على كولومبيا ٤-٣ بركلات الترجيح

أكمل منتخب سويسرا عقد المتأهلين لربع نهائي المونديال ،وذلك بفوزه علي منتخب كولومبيا بنتيجة ٤-٣ بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب بي سي بليس، في ختام دور الـ١٦ ببطولة كأس العالم.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى وأقل مباريات دور الستة عشر من حيث الجودة الفنية، كما أنها المباراة الوحيدة في هذا الدور التي لم تشهد تسجيل أهداف.

وكان منتخب كولومبيا الطرف الأخطر نسبيا عن منتخب سويسرا ،لينتهي الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي،ويتم اللجواء لركلات الترجيح ،والتي سجل فيها لسويسرا كل من تشاكا وزكي امدوني وسيدريك ايتن وفارجاس واضاع اكانجي،فيما سجل لكولومبيا كل من كامباز وخوان كوينترو ولويس دياز واضاع كل من سانشيز وخوان هيرنانديز.

وسيواجه منتخب سويسرا في الدور ربع النهائي منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن تأهل الأخير بفوز صعب على منتخب مصر ٣-٢.