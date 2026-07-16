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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية لبنان: بيروت لم تعد تتحرك وفق إملاءات الظروف وإنهاء حزب الله قرار وطني

لبنان - علم
لبنان - علم
محمود نوفل

كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار الحكومة إنهاء الوجود العسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان لم يكن استجابة للضغوط الخارجية، بل نابع من إرادة وطنية.

في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر في مجلس الشيوخ الفرنسي، لفت وزير الخارجية اللبناني إلى أن هذا القرار جاء تعبيرا عن إرادة وطنية خالصة وقناعة راسخة بأن الدولة لا تستطيع استعادة كامل صدقيتها وهيبتها ما دامت هناك تنظيمات عسكرية تعمل خارج سلطتها الدستورية، معتبرا أن هذا القرار هو الذي هيأ الظروف السياسية التي جعلت "اتفاق الإطار" ممكنا.


وأوضح وزير الخارجية اللبناني أن لبنان لم يعد يتحرك وفق إملاءات الظروف، بل وفق رؤية واضحة تضع السيادة الوطنية واحتكار القوة الشرعية في يد الدولة وحدها، لافتا إلى أن العلاقة اللبنانية الفرنسية تطورت من علاقة دولة حامية إلى شراكة راسخة، لم تعد تعنى بخدمة طائفة بعينها، بل بخدمة فكرة جامعة تقوم على لبنان الحر، السيد، التعددي، الديمقراطي، المنفتح على العالم، والقائم على مؤسسات قوية وقادرة، مؤكداً أن لبنان اختار إعادة بناء دولة سيدة كاملة السيادة، تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني وتستخدم وحدها حق القوة الشرعية.


وشدد يوسف رجي على أن القرارات المتعلقة بالحرب والسلم والأمن الوطني والسياسة الخارجية تُتخذ اليوم في بيروت وحدها، معتبرا أن هذا الخيار يتطلب شجاعة ويفرض أحيانا قرارات صعبة، لكنه خيار لا رجعة عنه، لأنه يعبر عن إرادة عميقة لدى اللبنانيين وتطلعهم إلى استعادة دولتهم، دولة لا تكون بعد اليوم ساحة لتصفية صراعات الآخرين ولا خط دفاع متقدماً لخدمة مصالح خارجية.


وأوضح رجي أن هدف لبنان واضح، وهو أن تبسط القوات المسلحة اللبنانية سلطتها تدريجيا على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها الجنوب، انسجاما مع القرارات السيادية وقرارات مجلس الأمن، غير أن تحقيق هذا الهدف يبقى مرتبطا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة أن تستكمل بناء مؤسساتها وسيادتها فيما لا يزال جزء من أراضيها خاضعاً للاحتلال، لأن الاحتلال يقوض مؤسسات الدولة ويغذي عوامل التوتر ويحول دون ممارسة الدولة سلطتها الكاملة.


ودعا رجي فرنسا إلى بناء شراكة لا تبقى محصورة في مفهوم التضامن وحده، بل تساعد على ترسيخ توازن جديد وأكثر استقراراً، ودعم دولة استعادت طموحها في ممارسة كامل صلاحياتها، مؤكداً أن لبنان اختار الدولة والمؤسسات والسيادة، وألا يكون بعد اليوم ساحة يتصارع عليها الآخرون. 

وختم كلمته بدعوة فرنسا إلى مواصلة إيمانها بأن لبنان السيد الديمقراطي الذي تحكمه مؤسساته الشرعية ليس مجرد احتمال بل حقيقة يمكن ترسيخها. 

لبنان وزير الخارجية اللبناني حزب الله جنوب لبنان يوسف رجي

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