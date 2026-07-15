رئيس وزراء باكستان يوجه الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بتالتنسيق مع الأقاليم في موسم الأمطار

أصدر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف توجيهاته إلى الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بالتنسيق بشكل أكبر مع حكومات الأقاليم وهيئات إدارة الكوارث الإقليمية خلال موسم الأمطار الموسمية .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شريف اليوم الأربعاء مع رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان إنعام حيدر مالك في العاصمة "إسلام آباد"، حيث اطلع خلاله على الاستعدادات الخاصة بالتعامل مع أي حالات طوارئ في جميع أرجاء البلاد خلال موسم الأمطار الموسمية.. وذلك وفقا لما أورده راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية.

وأشار الراديو إلى أن شريف اطلع أيضا خلال الاجتماع على التقدم الذي تم إحرازه في جعل نظام الإنذار المبكر يعمل بكامل طاقته.