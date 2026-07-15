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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس غدا.. نشاط رياح يضرب البلاد.. والملاحة البحرية مضطربة بشواطئ المتوسط

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً بشأن الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة يوم غد الخميس 16 يوليو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء المائلة للحرارة والرطبة في الصباح الباكر، لتتحول إلى حارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، وشديدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب ليلاً.

الطقس غدا.. تحذيرات من اضطراب الأمواج ونشاط الرياح

وحذرت الهيئة في بيانها من نشاط للرياح على بعض شواطئ البحر المتوسط، تشمل مناطق السلوم، ومطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، وبورسعيد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، مطالبة المصطافين ورواد الشواطئ باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لضمان السلامة والحد من الآثار الناجمة عن ارتفاع الأمواج.

كما تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء بفترات متقطعة وبسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومتراً في الساعة، ما يسهم في تلطيف الأجواء وبخاصة خلال ساعات الليل.

شبورة مائية ورطوبة مرتفعة تزيد من الإحساس بالحرارة

وأوضحت الأرصاد أن الشبورة المائية ستتكون في ساعات الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد. ونبهت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة السطحية يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن القيم المسجلة.

وفي سياق متصل، تشير الخرائط الجوية إلى وجود فرص ضعيفة لتشكل بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وقد ينتج عنها تساقط رذاذ خفيف وغير مؤثر على الحياة اليومية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، الخميس (العظمى / المحسوسة):

  • القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة / المحسوسة 37 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 34 درجة / المحسوسة 36 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة / المحسوسة 35 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 درجة / المحسوسة 36 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 37 درجة / المحسوسة 39 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة / المحسوسة 43 درجة.

أما عن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الطقس غدا:

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى ليلاً 80% - 85% / الصغرى نهاراً 35% - 40%.
  • السواحل الشمالية: العظمى ليلاً 90% - 95% / الصغرى نهاراً 50% - 55%.
  • شمال الصعيد: العظمى ليلاً 50% - 60% / الصغرى نهاراً 20% - 30%.
  • جنوب الصعيد: العظمى ليلاً 30% - 35% / الصغرى نهاراً 10% - 15%.
الطقس الطقس غدا الطقس في مصر

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