اختتام برنامج تدريبي مكثف لتأهيل أطباء الاستقبال والعناية المركزة بمستشفى الصدر والواسطي المركزي

اختتمت مديرية الشئؤن الصحية ببني سويف، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا استمر على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من الاثنين 13 يوليو وحتى الأربعاء 15 يوليو الجاري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة الفرق الطبية وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أُقيم البرنامج تحت إشراف الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، والدكتورة حنان حسين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور ياسر خيري مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وبالتنسيق مع الدكتورة خلود محمد عادل مدير إدارة المستشفيات، مستهدفًا أطباء الاستقبال والعناية المركزة بمستشفى الصدر ومستشفى الواسطي المركزي.

ونفذت البرنامج التدريبي الدكتورة رانيا سيد محمد، منسق السموم بمديرية الشؤون الصحية، حيث تناولت أحدث البروتوكولات العلمية وأساليب التعامل مع حالات التسمم، إلى جانب تدريب الأطباء على آليات التشخيص السريع والتدخل العلاجي الفعال، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويأتي هذا التدريب ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية لتنمية مهارات الكوادر الطبية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المستشفيات، بما يواكب أحدث المعايير الطبية، ويضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.عنوان بديل:

مديرية الشئون الصحية تختتم تدريبًا متخصصًا لأطباء الاستقبال والعناية المركزة حول أحدث بروتوكولات علاج حالات التسمم.

تدريب مكثف لرفع كفاءة أطباء الصدر والواسطي المركزي في التعامل مع حالات التسمم.

ضمن خطة تطوير الخدمات الصحية.. اختتام برنامج تدريبي لأطباء الرعاية الحرجة والاستقبال.