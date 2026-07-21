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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"ابن مين فيهم" يدخل الأعلي تحقيقًا للإيرادات في السعودية

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
أحمد البهى

تمكن فيلم ابن مين فيهم من التواجد ضمن قائمة الأفلام الأعلي تحقيقًا للإيرادات، الأسبوع الماضي، بالسينمات السعودية. 

واحتل فيلم ابن مين فيهم المركز الثاني، من اصل 10 مراكز هي للأفلام الأعلي تحقيقًا للإيرادات. 

أبطال ابن مين فيهم؟ 

فيلم "ابن مين فيهم؟" من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، وتبدأ أحداثه بظهور خاص للفنانة الكبيرة هالة فاخر، إلى جانب ضيوف الشرف شيماء سيف، ودينا محسن (ويزو)، ورانيا يوسف، وانتصار، بمشاركة محمد طعيمة، وزينة منصور، وداليا العمري، وهو من بطولة ليلى علويوبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، مع العديد من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم حول "رشدي"، رجل أعمال مستهتر، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة عمته وتركها له ميراثًا ضخمًا، لكن بشرط واحد فقط: أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. 
 


وهنا تدخل المحامية "ماجدة" إلى حياته، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمفارقات، في محاولة لاكتشاف الحقيقة والإجابة عن السؤال الذي يحمله عنوان الفيلم: "ابن مين فيهم؟".

ابن مين فيهم ليلي علوي السينمات السعودية

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