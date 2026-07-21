اليوم.. لطفي بوشناق يحيي حفلاً غنائيًا ضمن مهرجان دقة الدولي بتونس

يستعد الفنان التونسي لطفي بوشناق لإحياء حفل غنائي اليوم الثلاء ، ضمن فعاليات مهرجان دقة الدولي في تونس، حيث يقدم خلال الأمسية مجموعة من أبرز أعماله التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني.

ويأتي الحفل ضمن مشاركات لطفي بوشناق في المهرجانات الفنية، إذ يعد واحدًا من أبرز الأصوات التونسية والعربية، واشتهر بتقديم الموشحات والأغاني الصوفية وفن المالوف التونسي، إلى جانب أعماله التي حملت طابعًا وطنيًا وإنسانيًا.

لطفي بوشناق

ولد لطفي بوشناق في تونس العاصمة عام 1954، وبدأ مشواره الفني منذ سبعينيات القرن الماضي، بعد دراسته الموسيقى في المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، ليواصل بعدها مسيرته بالتعاون مع عدد من كبار الموسيقيين.

وخلال رحلته الفنية، حصل بوشناق على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها جوائز في مهرجانات موسيقية عربية، كما عرف بأغانيه التي تناولت قضايا الشعوب، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.