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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يتداول 13 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 13 سفينة وغادرت 9 أخريات ووصل إجمالي الموجود بالميناء 32 سفينة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، في بيان اليوم ، إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و217 طنا تشمل 4 آلاف و456 طن علف بنجر و 810 أطنان جبس و 2035 طن أسمنت معبأ و 200 طن يوريا و 7716 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20 ألفا و515 طنا تشمل 6906 أطنان خردة و 1014 طن خشب زان و 7126 طن حديد و 2400 طن أرز و 3069 طن ابلاكاش.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 550 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3912 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84 ألفا و641 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 44 ألفا و430 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 2798 حركة.

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة ( GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين ميناءي دمياط و تريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 3704 أطنان تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد وإشارات و أوتوبيسات ومعدات وماكينات منها بضائع تصدير متجهة إلى إيطاليا - هولندا – ألمانيا - إنجلترا - سلوفينيا – سلوفيكيا – السويد - المجر – بولندا - فرنسا - النمسا .
إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهة إلى دول الخليج الإمارات - عمان - الكويت – السعودية - قطر - البحرين .

ميناء دمياط سفينة المركز الإعلامي

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