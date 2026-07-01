قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدرس العودة للحرب.. محادثات سرية لشن ضربات أمريكية جديدة ضد إيران
تأجيل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور بسبب سوء الأحوال الجوية
سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي
«مبابي» يُواصل التألق ويتقاسم صدارة هدافي كأس العالم مع «ميسي»
ما المقصود بـ قرآن الفجر كان مشهودا؟.. تفسير الآية وفضل صلاة الفجر
أجواء شديدة الحرارة.. والأرصاد تصد تحذيرا من طقس اليوم
مئات الجنود وطائرات مسيرة.. الجيش الأمريكي ينتشر في فنزويلا ويجمع معلومات استخباراتية
شرسة وهجومها مُرعب .. «شوبير» يُشيد بـ منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم
التشكيلة الرسمية لمُواجهة المكسيك والإكوادور في كأس العالم 2026
بعد 13 عامًا من ثورة 30 يونيو .. أسرار التحوّل الذي غيّر المشهد المصري
«أهانوا زوجي ورفعوا العلم الفلسطيني».. لاعب إسرائيلي يكشف تفاصيل مُرعبة عاشها في فياريال
الحمد لله ملعبناش أمامهم .. «الغندور» يعلّق على تأهل منتخب فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف يفكّر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟ .. حقيقة الصمت والاشتياق

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟
كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟
آية التيجي

يتساءل الكثيرون بعد انتهاء العلاقات العاطفية: كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟ وهل يتألم مثل الطرف الآخر أم يتجاوز العلاقة بسهولة؟ وهي من أكثر الأسئلة تداولًا بين المهتمين بعلم النفس والعلاقات الإنسانية.

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

وكشف الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، أن الشخص الذي يمتلك نمط التعلق التجنبي قد يبدو متماسكًا بعد الانفصال، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه لم يتأثر بانتهاء العلاقة.

وقال الدكتور أحمد أمين في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إن الشخص التجنبي يميل بطبيعته إلى تقليل الاعتماد العاطفي على الآخرين، ويشعر بعدم الارتياح عندما تصبح العلاقة شديدة القرب أو تتطلب انفتاحًا عاطفيًا كبيرًا، لذلك تختلف طريقة تعامله مع الانفصال عن غيره.

وأضاف أمين، إلى أن المرحلة الأولى بعد الانفصال غالبًا ما تكون مرحلة شعور مؤقت بالارتياح، إذ يشعر التجنبي بأنه تخلص من الضغوط التي كان يربطها بالعلاقة، مثل كثرة النقاشات أو المطالب العاطفية أو الشعور بالالتزام المستمر، وهو ما قد يفسره الطرف الآخر على أنه برود أو عدم اهتمام، بينما يكون في كثير من الأحيان مجرد أسلوب دفاعي لتنظيم المشاعر.

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

وأوضح خبير العلاقات الإنسانية، أن الشخص التجنبي لا يواجه مشاعره مباشرة، بل يؤجلها من خلال الانشغال بالعمل أو السفر أو ممارسة الأنشطة المختلفة، فيبدو وكأنه تجاوز العلاقة بسرعة، بينما يكون في الواقع قد أرجأ مواجهة مشاعر الفقد.

وأشار أمين، إلى أنه مع مرور الوقت، وبعد اختفاء الضغوط التي صاحبت العلاقة، قد يبدأ الشخص التجنبي في استيعاب حقيقة الانفصال، فيتذكر المواقف الإيجابية أكثر من الخلافات، وقد يشعر بالحنين إلى العلاقة، لكنه شدد على أن هذا لا يعني بالضرورة رغبته في العودة.

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

هل يعود الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

وأكد الدكتور أحمد أمين، أن الإجابة ليست واحدة في جميع الحالات، موضحًا أن العودة تعتمد على عدة عوامل، أبرزها سبب الانفصال، وطبيعة العلاقة قبل انتهائها، ومدى وعي الطرفين بالمشكلات التي أدت إلى الانفصال، بالإضافة إلى استعدادهما الحقيقي للتغيير.

وأضاف أمين، إلى أن العودة دون معالجة أسباب الخلاف أو تغيير نمط التعامل داخل العلاقة قد تؤدي إلى تكرار المشكلات نفسها مرة أخرى.

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

لماذا لا يعبر الشخص التجنبي عن اشتياقه؟

وأوضح خبير العلاقات الإنسانية أن كثيرًا من أصحاب النمط التجنبي نشأوا على الاعتقاد بأن إظهار الاحتياج أو الضعف قد يكون مؤلمًا أو غير آمن، لذلك قد يشعرون بالاشتياق، لكنهم يفضلون كتمانه والتعامل معه بمفردهم، وهو ما يجعلهم يبدون متماسكين أمام الآخرين رغم وجود صراع داخلي.

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

هل الصمت يعني عدم الاهتمام؟

وأكد الدكتور أحمد أمين، أن صمت الشخص التجنبي لا يحمل تفسيرًا واحدًا، فقد يكون وسيلة لتجنب المشاعر، أو محاولة لحماية نفسه من الألم، أو خوفًا من العودة إلى علاقة لم تتغير ظروفها، وفي بعض الحالات قد يكون الصمت بالفعل تعبيرًا عن اتخاذ قرار بالمضي قدمًا، لذلك لا ينبغي تفسيره بمعنى واحد في جميع العلاقات.

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

نصيحة للمتعافين من الانفصال

واختتم الدكتور أحمد أمين تصريحه بالتأكيد على أن الخطأ الأكثر شيوعًا بعد الانفصال هو الانشغال المستمر بمحاولة معرفة ما يفكر فيه الطرف الآخر، بينما الأهم هو أن يسأل الإنسان نفسه: هل كانت هذه العلاقة تلبي احتياجاتي النفسية؟ وهل كانت تمنحني الأمان والاحترام اللذين أستحقهما؟

وأشار إلى أن التعافي الحقيقي لا يبدأ بمعرفة ما إذا كان الطرف الآخر يشتاق أو يفكر في العودة، وإنما يبدأ عندما يوجه الشخص اهتمامه إلى بناء حياة متوازنة لا تعتمد سعادته فيها على وجود شخص واحد، فذلك هو الطريق الصحي لاستعادة الاستقرار النفسي بعد انتهاء أي علاقة.

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الشخص التجنبي كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال النمط التجنبي العلاقات العاطفية الانفصال التعلق التجنبي التعافي بعد الانفصال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

مشغولات ذهبية

الدولار يضغط على الذهب .. سعر عيار 21 الآن في مصر

الجزائر

فيفا حسم الجدل.. هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا من كأس العالم 2026؟

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

عمرو موسى

عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية

حالة الطقس

بدأت رسميًا | الأرصاد تفجر مفاجأة عن ظاهرة مثيرة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يهنئ المستشار عبدالناصر أبو العزم بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: قبول استقالة الدكتورة إيمان عبد الستار بناء على رغبتها وإصرارها

الصلاة

هل ترك دعاء القنوت في الفجر يبطل الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

كيف يفكّر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟ .. حقيقة الصمت والاشتياق

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟
كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟
كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري .. طريقة آمنة لتناولها بدون ارتفاع السكر

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري
أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري
أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري

ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميًا؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة
فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة
فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة

7 خطوات لنوم هادئ خلال موجة الحر .. حيل بسيطة للتغلب على الأرق

حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر
حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر
حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد