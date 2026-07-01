كيف يفكّر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟ .. حقيقة الصمت والاشتياق

يتساءل الكثيرون بعد انتهاء العلاقات العاطفية: كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟ وهل يتألم مثل الطرف الآخر أم يتجاوز العلاقة بسهولة؟ وهي من أكثر الأسئلة تداولًا بين المهتمين بعلم النفس والعلاقات الإنسانية.

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

وكشف الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، أن الشخص الذي يمتلك نمط التعلق التجنبي قد يبدو متماسكًا بعد الانفصال، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه لم يتأثر بانتهاء العلاقة.

وقال الدكتور أحمد أمين في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إن الشخص التجنبي يميل بطبيعته إلى تقليل الاعتماد العاطفي على الآخرين، ويشعر بعدم الارتياح عندما تصبح العلاقة شديدة القرب أو تتطلب انفتاحًا عاطفيًا كبيرًا، لذلك تختلف طريقة تعامله مع الانفصال عن غيره.

وأضاف أمين، إلى أن المرحلة الأولى بعد الانفصال غالبًا ما تكون مرحلة شعور مؤقت بالارتياح، إذ يشعر التجنبي بأنه تخلص من الضغوط التي كان يربطها بالعلاقة، مثل كثرة النقاشات أو المطالب العاطفية أو الشعور بالالتزام المستمر، وهو ما قد يفسره الطرف الآخر على أنه برود أو عدم اهتمام، بينما يكون في كثير من الأحيان مجرد أسلوب دفاعي لتنظيم المشاعر.

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

وأوضح خبير العلاقات الإنسانية، أن الشخص التجنبي لا يواجه مشاعره مباشرة، بل يؤجلها من خلال الانشغال بالعمل أو السفر أو ممارسة الأنشطة المختلفة، فيبدو وكأنه تجاوز العلاقة بسرعة، بينما يكون في الواقع قد أرجأ مواجهة مشاعر الفقد.

وأشار أمين، إلى أنه مع مرور الوقت، وبعد اختفاء الضغوط التي صاحبت العلاقة، قد يبدأ الشخص التجنبي في استيعاب حقيقة الانفصال، فيتذكر المواقف الإيجابية أكثر من الخلافات، وقد يشعر بالحنين إلى العلاقة، لكنه شدد على أن هذا لا يعني بالضرورة رغبته في العودة.

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

هل يعود الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

وأكد الدكتور أحمد أمين، أن الإجابة ليست واحدة في جميع الحالات، موضحًا أن العودة تعتمد على عدة عوامل، أبرزها سبب الانفصال، وطبيعة العلاقة قبل انتهائها، ومدى وعي الطرفين بالمشكلات التي أدت إلى الانفصال، بالإضافة إلى استعدادهما الحقيقي للتغيير.

وأضاف أمين، إلى أن العودة دون معالجة أسباب الخلاف أو تغيير نمط التعامل داخل العلاقة قد تؤدي إلى تكرار المشكلات نفسها مرة أخرى.

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

لماذا لا يعبر الشخص التجنبي عن اشتياقه؟

وأوضح خبير العلاقات الإنسانية أن كثيرًا من أصحاب النمط التجنبي نشأوا على الاعتقاد بأن إظهار الاحتياج أو الضعف قد يكون مؤلمًا أو غير آمن، لذلك قد يشعرون بالاشتياق، لكنهم يفضلون كتمانه والتعامل معه بمفردهم، وهو ما يجعلهم يبدون متماسكين أمام الآخرين رغم وجود صراع داخلي.

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

هل الصمت يعني عدم الاهتمام؟

وأكد الدكتور أحمد أمين، أن صمت الشخص التجنبي لا يحمل تفسيرًا واحدًا، فقد يكون وسيلة لتجنب المشاعر، أو محاولة لحماية نفسه من الألم، أو خوفًا من العودة إلى علاقة لم تتغير ظروفها، وفي بعض الحالات قد يكون الصمت بالفعل تعبيرًا عن اتخاذ قرار بالمضي قدمًا، لذلك لا ينبغي تفسيره بمعنى واحد في جميع العلاقات.

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

نصيحة للمتعافين من الانفصال

واختتم الدكتور أحمد أمين تصريحه بالتأكيد على أن الخطأ الأكثر شيوعًا بعد الانفصال هو الانشغال المستمر بمحاولة معرفة ما يفكر فيه الطرف الآخر، بينما الأهم هو أن يسأل الإنسان نفسه: هل كانت هذه العلاقة تلبي احتياجاتي النفسية؟ وهل كانت تمنحني الأمان والاحترام اللذين أستحقهما؟

وأشار إلى أن التعافي الحقيقي لا يبدأ بمعرفة ما إذا كان الطرف الآخر يشتاق أو يفكر في العودة، وإنما يبدأ عندما يوجه الشخص اهتمامه إلى بناء حياة متوازنة لا تعتمد سعادته فيها على وجود شخص واحد، فذلك هو الطريق الصحي لاستعادة الاستقرار النفسي بعد انتهاء أي علاقة.