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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسباب غير مُتوقعة وراء رائحة الفم الكريهة .. طرق العلاج والوقاية

كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
آية التيجي

ـ أسباب رائحة الفم الكريهة

ـ طرق التخلص من رائحة الفم

ـ الوقاية من رائحة الفم

تُعد رائحة الفم الكريهة من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، وقد تسبب الإحراج للكثيرين، إلا أن علاجها يعتمد في المقام الأول على معرفة السبب الحقيقي وراء ظهورها. 

كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟

ووفقًا لما نشرته Mayo Clinic، فإن الحفاظ على نظافة الفم والأسنان وعلاج المشكلات الصحية المرتبطة بالفم يمثلان الخطوة الأساسية للتخلص من هذه المشكلة.

ويبدأ أطباء الأسنان عادة بتقييم رائحة النفس الصادرة من الفم والأنف، وقد يفحص الجزء الخلفي من اللسان لأنه يعد من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها البكتيريا المسببة للرائحة.

وفي بعض الحالات، قد تُستخدم أجهزة متخصصة للكشف عن المركبات الكيميائية المُسببة لرائحة الفم، إلا أن هذه الأجهزة ليست متوفرة في جميع العيادات.

كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟

علاج رائحة الفم الكريهة

ويعتمد العلاج على السبب الرئيسي للمشكلة، فإذا كانت رائحة الفم ناتجة عن مشكلات داخل الفم، فقد يوصي طبيب الأسنان بعدد من الإجراءات، منها:
ـ استخدام غسول للفم ومعجون أسنان يحتويان على مواد مضادة للبكتيريا للحد من تراكم البلاك.

ـ علاج أمراض اللثة التي قد تؤدي إلى تكوّن جيوب تمتلئ بالبكتيريا المسببة للرائحة.

ـ تنظيف الأسنان لدى طبيب الأسنان بصورة احترافية لإزالة الترسبات والبكتيريا.

ـ استبدال الحشوات التالفة التي قد تصبح بيئة مناسبة لتجمع البكتيريا.

ـ إذا كان السبب مرضًا عامًا خارج الفم، فقد يحول طبيب الأسنان المريض إلى الطبيب المختص لتلقي العلاج المناسب.

كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟

نصائح للوقاية من رائحة الفم

وأكد أطباء الأسنان، أن اتباع بعض العادات اليومية يساعد بشكل كبير في الوقاية من رائحة الفم الكريهة، وتشمل:
ـ تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على الأقل، خاصة بعد تناول الطعام.
ـ استخدام خيط الأسنان يوميًا لإزالة بقايا الطعام والبلاك بين الأسنان.
ـ تنظيف اللسان بفرشاة الأسنان أو باستخدام مكشطة مخصصة.
ـ تنظيف أطقم الأسنان أو التقويم والأجهزة المتحركة بانتظام.
ـ الحفاظ على ترطيب الفم من خلال شرب كميات كافية من الماء.
ـ تجنب التدخين وتقليل تناول الكافيين والكحول والأطعمة الحارة التي قد تسبب جفاف الفم.
ـ مضغ علكة خالية من السكر لتحفيز إفراز اللعاب.
ـ تقليل تناول الأطعمة ذات الروائح النفاذة مثل الثوم والبصل.
ـ استبدال فرشاة الأسنان كل 3 إلى 4 أشهر أو عند تلف شعيراتها.
ـ زيارة طبيب الأسنان مرتين سنويًا للفحص والتنظيف الدوري.

كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت رائحة الفم الكريهة رغم الاهتمام بنظافة الفم والأسنان، فقد تكون مؤشرًا على مشكلة صحية أخرى تستدعي التقييم الطبي، مثل أمراض اللثة أو اضطرابات الجهاز التنفسي أو الهضمي أو غيرها من الحالات التي تتطلب تشخيصًا متخصصًا.

ويشدد خبراء الصحة،  على أن التشخيص المبكر والعناية اليومية بصحة الفم يظلان أفضل وسيلة للوقاية من رائحة الفم الكريهة والحفاظ على صحة الأسنان واللثة.

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