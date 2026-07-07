بعد رسالته عن فلسطين.. محمد العدل لحسام حسن: لو لم تفعل في مسيرتك سوى ما قلته اليوم لكفى

أشاد المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، بالموقف الإنساني الذي أبداه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد حديثه المؤثر عن معاناة الشعب الفلسطيني.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على "فيسبوك": "حسام حسن.. شكراً، لو لم تفعل في مسيرتك سوى ما قلته اليوم لكان هذا كافيًا."، في رسالة دعم وإشادة بتصريحات المدير الفني للفراعنة.

وكان حسام حسن قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن حمله علم فلسطين عقب مباراة أستراليا، مؤكدًا أن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني موقف إنساني قبل أي شيء، وقال: "إذا لم يشعر أي فرد في العالم بالشعب الفلسطيني، فهو لا يستحق أن يكون إنسانًا."

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أن الشعب الفلسطيني يعيش أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، مشيرًا إلى معاناة المدنيين والأطفال في ظل غياب المأوى والغذاء والرعاية، مطالبًا صناع القرار في العالم بالتحرك لإنهاء هذه المعاناة، كما دعا الرياضيين في مختلف أنحاء العالم إلى استغلال منصة كأس العالم لإيصال رسالة إنسانية تدعو إلى احترام الشعب الفلسطيني ومنحه العدالة.

وتأتي تصريحات حسام حسن قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق الفراعنة إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخهم عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).