قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز صرف الزكاة على طلاب العلم؟.. الإفتاء توضح
أسعار أرخص سيارات كايي في السوق المصري
حريق في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عُمان
قولوا يارب.. مواطن كويتي يتعهد بتوزيع اللحوم إذا فازت مصر على الأرجنتين
9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
بمشاركة بالجون العائد بفرمان ترامب والفيفا.. تشكيلة بلجيكا وأمريكا في المونديال
موجة حارة بالجنوب واضطراب هذه الشواطئ.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء
عار على العالم.. 7 تصريحات تاريخية لحسام حسن عن الشعب الفلسطيني
بذلت كل ما أملك.. رونالدو يودع كأس العالم برسالة مؤثرة بعد خروج البرتغال
حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال يعرقل انتقال إدارة غزة
إمام عاشور قبل مواجهة الأرجنتين: لن نعود إلى مصر دون ميدالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد رسالته عن فلسطين.. محمد العدل لحسام حسن: لو لم تفعل في مسيرتك سوى ما قلته اليوم لكفى

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران

أشاد المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، بالموقف الإنساني الذي أبداه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد حديثه المؤثر عن معاناة الشعب الفلسطيني.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على "فيسبوك": "حسام حسن.. شكراً، لو لم تفعل في مسيرتك سوى ما قلته اليوم لكان هذا كافيًا."، في رسالة دعم وإشادة بتصريحات المدير الفني للفراعنة.

وكان حسام حسن قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن حمله علم فلسطين عقب مباراة أستراليا، مؤكدًا أن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني موقف إنساني قبل أي شيء، وقال: "إذا لم يشعر أي فرد في العالم بالشعب الفلسطيني، فهو لا يستحق أن يكون إنسانًا."

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أن الشعب الفلسطيني يعيش أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، مشيرًا إلى معاناة المدنيين والأطفال في ظل غياب المأوى والغذاء والرعاية، مطالبًا صناع القرار في العالم بالتحرك لإنهاء هذه المعاناة، كما دعا الرياضيين في مختلف أنحاء العالم إلى استغلال منصة كأس العالم لإيصال رسالة إنسانية تدعو إلى احترام الشعب الفلسطيني ومنحه العدالة.

وتأتي تصريحات حسام حسن قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق الفراعنة إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخهم عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

الثعابين والعقارب

أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب

الدواجن

احذر هذا النوع من الدواجن مضر بصحة المواطنين.. تفاصيل عاجلة

الأهلي

الأهلي يقطع شوطا جديدا في مفاوضاته لضم هذا اللاعب

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تأجيل حفل ختام مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل وفد "يونيك مصر" لبحث مشروعات مشتركة وتجديد مذكرة التفاهم

بركاتك يا علياء.. كيف تحولت علياء قمرون إلى بطلة "تريند الحسد" قبل مواجهة مصر والأرجنتين؟

من شاكر محظور وصولا لـ مداهم وانتهاء بـ ميسي .. لعنات علياء قمرون أقوى من الفراعنة

بالصور

9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة

لعشاق الفخامة.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏

براءات جديدة من فيراري تلمح إلى نسخ أكثر قوة من F80 و12 سيليندري

فيراري F80
فيراري F80
فيراري F80

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد