بعد تصدرها الترند.. دعاء فاروق تكشف أسرار زواجها في واحد من الناس

تصدرت الإعلامية دعاء فاروق محركات البحث العالمي جوجل، وذلك بعد حلقتها فى برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، عن حياتها وكيف تعرفت على زوجها.

وقالت دعاء فاروق، إنها تعرفت على زوجها عماد مختار صدفة، فلاحظت أن والدته امرأة طيبة وحنونة، ما جعل الزواج يتم بسرعة وكان هذا بفضل والدته.

وأشارت إلى أنهما متزوجان منذ 20 عاما وأنها أكبر من زوجها فى العمر بـ6 أشهر، وتم تجهيزات الزواج خلال شهرين فقط.

زوجي عماد مختار، يشبه في شخصيته "سي السيد" وأحيانا أتأخر عن العمل وأخبرهم بأنني أحمر الكبدة وأعد الطعام له، بحسب ما قالته دعاء فاروق عن خصال زوجها فى المنزل.

ومن جانبه حكى عماد مختار، زوج المذيعة دعاء فاروق، أنه تعرف على زوجته، من خلال أخته ووالدته، وتم إعداد لقاء يجمع بينهم، من أجل رؤيتها للزواج منها، وبالفعل تم التعارف وأعجب بجمالها وثقافتها، والبيت التي تربت فيه.

وتابع قائلاً:" دعاء أول ما شافتني أعجبت بيا، وبعد الزواج وجدت أنها ست بيت شاطرة جدا، وأنا أحب تناول الطعام من صنع يدها".

وتناولت الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة حوّل إصابة زوجها بسرطان القولون والظروف الصعبة التي صاحبت اكتشاف ذلك المرض وكيف وقفت بجوار زوجها ، وأيضاً محنة المرض لدعاء فاروق والتي تكشفها لأول مرة حول عملية استئصال الرحم وتعليقها على هذه الأزمة الصحية.