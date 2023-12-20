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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 صور آثارت ضجة لـ دعاء فارق بعد تصدرها التريند| شاهد

دعاء فاروق
دعاء فاروق

تصدرت الإعلامية دعاء فاروق، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد ظهورها رفقة زوجها في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي.

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وقالت دعاء فاروق، خلال استضافتها أنها أكبر من زوجها ب ٦ شهور .

وتعد دعاء فاروق، من الإعلاميات اللواتي يحرصن على تقديم المواضيع المميزة والمختلفة. 

وتحرص دعاء فاروق، على الظهور بشكل مميز ولافت دائما ليكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد دعاء فاروق، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

وإليكم صور دعاء فاروق 

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