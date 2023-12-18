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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد صور حفل زفاف هبة قطب| بدون حجاب

هبة قطب
هبة قطب

شاركت هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، صورا جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

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وظهرت هبة قطب، خلال الصورة بفستان زفاف ابيض بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

وعلقت على الصورة قائلة ( happy anniversary my everything).

أما من الناحية الجمالية أعتمدت هبة قطب، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت هبة قطب تسريحة شعر مختلفة لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور هبة قطب.

هبة قطب
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