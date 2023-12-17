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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر صادم .. لن تصدق ثمن فستان هيدي كرم المثير للجدل بمهرجان الجونة

هيدي كرم
هيدي كرم

تألقت الفنانة هيدي كرم، خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي الدولي حيث ظهرت مرتدية فستانا مميزا ولافتا خطف الأنظار.

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وأطلت هيدي كرم، مرتدية فستانا طويلا ومكشوف باللون الاسود ذا تصميم لافت وأنيق كشف عن جمالها ورشاقتها.

وجاء تصميم الفستان بخامات التول التي تعكس نعومة المرأة، مع وجود الجلد التصميم وهو خامة تدل على القوة، ويصل سعر الفستان إلى 60 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هيدي كرم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هيدي كرم، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور هيدي كرم ..

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