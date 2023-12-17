لن تصدق كيف كانت.. إطلالات شام الذهبي قبل وبعد فقدان وزنها

تصدرت شام الذهبي، مؤشر البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث جلسة تصوير خضعت لها لتحديد جنس المولود.

وأطلت شام الذهبي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون البينك، وفستان أخر باللون الأزرق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت شام الذهبي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت شام الذهبي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

ويذكر أن شام الذهبي، لم تكن رشيقه بهذا الشكل، وكان وزنها زائد بشكل كبير حتى استطاعت أن تتخلص من الوزن الزائد والسمنه.

وإليكم صور شام الذهبي