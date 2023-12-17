نفس الملابس .. نادين نجيم تتعلق رفقة أطفالها

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورا جديدة لها رفقة أطفالها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نادين نسيب نجيم، مرتدية بنطال كاجوال مع جاكيت باللون الأبيض بنقوشات بسيطة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما ظهر أطفالها معها مرتدين نفس الجاكيت ليكشف عن جمالهم.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نادين نسيب، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت نادين نجيم، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نادين نسيب نجيم رفقة أطفالها