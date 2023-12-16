أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها من المطرب حسام حبيب، وقالت شيرين عبد الوهاب، الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، طلاق حضاري وبدون مشاكل وانا كويسة وهو كويس، وذلك من خلال برنامج الحكاية

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وتحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتميل شيرين عبد الوهاب، إلى ارتداء الملابس الأنيقة والمميزة، وتختار الفساتين والملابس الكاجوال التي تبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيرين عبد الوهاب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

وتختار شيرين عبد الوهاب، قصات الشعر المختلفة وألوان الشعر المميزة.

وإليكم صور شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.