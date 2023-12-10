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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شيرين رضا تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

شيرين رضا
شيرين رضا

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

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وأطلت شيرين رضا، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت شيرين رضا، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت شيرين رضا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور شيرين رضا 

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