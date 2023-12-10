بفستان جريء.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت اسماء جلال، مرتديه فستانا طويلا وأنيقا باللون الموف الفاتح، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت اسماء جلال، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت اسماء جلال، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور أسماء جلال :