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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيبة تحمل علم فلسطين.. بشرى بإطلالة تبهر متابعيها | شاهد

بشرى
بشرى

شاركت الفنانة بشرى متابعيها، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت بشرى، مرتديه بنطال بسيط باللون الاسود، ونسقت معه بلوفر وجاكيت باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت بشرى، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت بشرى، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور بشرى

بشري صور بشري إطلالات بشرى أخبار بشرى فلسطين

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