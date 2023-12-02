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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لم تجد من تحبه.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين رضا بعد تصريحاتها|شاهد

شيرين رضا
شيرين رضا

تحرص الفنانة شيرين رضا، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وصرحت الفنانة شيرين رضا، عن سبب عدم ارتباطها منذ سنوات طويلة ، وقالت إنها لم تجد الشخص الذي تحبه.

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وتفضل شيرين رضا، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت شيرين رضا، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما تختار شيرين رضا، الوان الشعر الذهبية التي تتناسب مع لون بشرتها وتفضل قصة الشعر القصير التي تبرز جمالها.

وإليكم صور شيرين رضا 

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