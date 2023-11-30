بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 10 صور آثارت ضجة لـ ياسمين صبري| شاهد

قامت الفنانة ياسمين صبري، بتصريح من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من خلال خاصية ستوري ردا على الشائعات التي وجهت لها.

وقالت ياسمين صبري، “‏دي من المرات القليلة جداً اللي رديت فيها علي أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة. والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة، أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة".

وتحرص ياسمين صبري، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتميل ياسمين صبري، إلى اختيار الملابس المميزة والمختلفة من دار الأزياء العالمية، وارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز جمالها.

كما تفضل ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور ياسمين صبري