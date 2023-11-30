خست أوي.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت غادة عبد الرازق، مرتديه بنطال باللون الأسود ومنقط بالأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ونسقت معه توب من نفس الموديل ليكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت غادة عبد الرازق، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور غادة عبد الرازق