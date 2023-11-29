إطلالة بسيطة.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت سلمى أبو ضيف، مرتديه تي شيرت بسيط باللون الأبيض، ونسقت معه جاكيت باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سلمى أبو ضيف، في الماكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت سلمى أبو ضيف، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز.

وإليكم صور سلمى أبو ضيف …