ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بإطلالة غير معتادة | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ياسمين صبري، مرتدية بنطالا بسيطا باللون الأبيض مع قميص من نفس اللون ، وتوب باللون الفوشيا ليكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها

وإليكم صور ياسمين صبري

https://www.instagram.com/reel/C0J2z7wREyp/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==