عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بإطلالة غير معتادة | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

txt

بفستان بسيط.. شاهد منى زكي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

txt

بفستان جريء.. دنيا المصري تثير الجدل في أحدث ظهور

وتألقت ياسمين صبري، مرتدية بنطالا بسيطا باللون الأبيض مع قميص من نفس اللون ، وتوب باللون الفوشيا ليكشف جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها

وإليكم صور ياسمين صبري 

https://www.instagram.com/reel/C0J2z7wREyp/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

ياسمين ياسمين صبري صور ياسمين صبري اطلالات ياسمين صبري اخبار ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

بفستان بسيط.. شاهد منى زكي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

كاجوال لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

إطلالة كاجوال جريئة.. جورجينا تثير الجدل بظهورها| شاهد

بمكياج لافت.. أسماء جلال تستعرض جمالها | شاهد

بالحجاب .. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها| شاهد

بفستان جريء.. دنيا المصري تثير الجدل في أحدث ظهور

بالأبيض الجريء.. شاهد رشا مهدي تثير الجدل في أحدث ظهور

نشرة المرأة والصحة: تفاصيل فستان زفاف لمى الشواربي لاعبة الأهلي تشعل السوشيال ميديا وهنا شيحة تثير الجدل بـ«لوك جديد»|شاهد

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية يستجيب لعلاج شاب بعد عرض حالته بـ"صالة التحرير"

بالأرقام.. إحصائيات 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاضية ممكن.. الكاف يحتفل بذكرى حصول الأهلى على بطولة إفريقيا للمرة التاسعة

مسئول إسرائيلي يكشف الخطوط العريضة لاتفاق اليومين المقبلين

التحريك الأخير.. أسعار الذهب في ختام التعاملات بمصر اليوم

البيت الأبيض: بايدن "فزع" من إطلاق النار على 3 فلسطينيين بولاية فيرمونت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

ما إلنا غيرها بلد.. رسالة مؤثرة لشاب فلسطيني عن حرب غزة

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ