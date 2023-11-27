بفستان بسيط.. شاهد منى زكي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة منى زكي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت منى زكي، مرتديه فستان بسيط وناعم باللون الأبيض، وتميز الفستان بنقوشات ورسومات بسيطه باللون الأصفر لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منى زكي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت منى زكي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور منى زكي..