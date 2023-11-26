بفستان جريء.. دنيا المصري تثير الجدل في أحدث ظهور

نشرت الفنانة دنيا المصري، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت دنيا المصري، مرتدية جيب أنيق باللون الأسود، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت دنيا المصري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كمت اختارت دنيا المصري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

وإليكم صور دنيا المصري…