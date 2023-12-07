بفستان أسود جريء.. شيرين رضا تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة شيرين رضا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت شيرين رضا، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

كما اختارت شيرين رضا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شيرين رضا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور شيرين رضا

https://www.instagram.com/p/C0hM_NtoSAL/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==