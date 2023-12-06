في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

يصادف اليوم الـ6 من ديسمبر عيد ميلاد الفنانة شريهان، والتي أتمت عامها الـ59.

وقدمت الفنانة شريهان، العديد من الأعمال الفنية التي يفضلها العديد من الأشخاص.

وتحرص شريهان، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفضل شريهان، ارتداء الملابس الأنيقة والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت شريهان، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان النود لتبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور شريهان