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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان لون الجسم.. مايا دياب تثير الجدل في أحدث ظهور

مايا دياب
مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وتألقت مايا دياب، مرتدية فستان طويل ومجسم باللون البيج، ونسقت معه جاكيت بسيط من نفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مايا دياب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت مايا دياب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور مايا دياب

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