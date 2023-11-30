عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

إنجي شرف
إنجي شرف

أعلنت الفنانة إنجى شرف اعتزالها الفن من خلال منشور عبر حسابها بفيسبوك.

وكتبت إنجى شرف :" بعد تفكير لوقت مش قصير ، وبعد استشارة رب العالمين ، قررت اعتزال التمثيل نهائيًااااا .. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني".

txt

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بإطلالة غير معتادة | شاهد

txt

خست أوي.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بظهورها | شاهد

وتعد إنجي شرف، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت، ومتابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما تفضل إنجي شرف، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد إنجي شرف، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

وإليكم صور إنجي شرف

انجي إنجى شرف صور إنجي شرف اطلالات إنجي شرف أخبار إنجي شرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

قرار عاجل من حماس بشأن جثامين 3 رهائن إسرائيليين ماتوا في الأسر

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

في الطالع.. تغيير جديد بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم الخميس

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة..طبيبة تكشف سبب تغير لون اللحوم لقوس قزح..خلي بالك.. لو عندك هذه الأمراض توقف عن شرب الزنجبيل فورا

خست أوي.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بظهورها | شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر بالنعناع؟

غير اللحوم والدواجن.. مصادر نباتيه للحديد

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو لافت.. نادين نجيم تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة كلاسيكية .. بوسي تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. لقاء الخميسي تثير الجدل | شاهد

ترشيحاتنا

أنباء عن وقوع انفجار قوي في جبل عطان بالعاصمة اليمنية صنعاء

يانج أفريكانز رئيسًا لمجلس إدارة رابطة الأندية الأفريقية والأهلي عضوًا

حماس : نطلق اليوم سراح 10 إسرائيليين واثنين روسيّين

انفجارات قوية تهز مرتفعات الجولان السورية.. ماذا يحدث؟

إسلام صادق: أحمد فتوح يتلقى عرضا من الأهلي بقيمة 60 مليون جنيه

ما المقصود بالمعنى الأصلي والتابع لألفاظ القرآن الكريم؟ علي جمعة يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

فيديو

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

بشرى لكل الأعمار| أرخص برامج حج القرعة والسياحة في مصر

طرح شقق للإيجار بـ 625 جنيهًا شهريًا | اعرف التفاصيل.. فيديو

انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ