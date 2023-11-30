بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

أعلنت الفنانة إنجى شرف اعتزالها الفن من خلال منشور عبر حسابها بفيسبوك.

وكتبت إنجى شرف :" بعد تفكير لوقت مش قصير ، وبعد استشارة رب العالمين ، قررت اعتزال التمثيل نهائيًااااا .. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني".

وتعد إنجي شرف، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت، ومتابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تفضل إنجي شرف، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد إنجي شرف، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور إنجي شرف