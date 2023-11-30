فوق المليون ونص.. سعر إطلالة إليسا في سباق فورميلا يثير الجدل| شاهد

شاركت الفنانة إليسا، في سباق فورميلا 1 في أبو ظبي، وتداول رواد السوشيال ميديا صور إليسا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتألقت إليسا، مرتديه جمبسوت جينز باللون الازرق الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وجاء الجمبسوت من تصميم دار أزياء Stella MCcartney، يصل سعره لـ37 ألف جنيه، ونسقته مع حقيبة صغيرة من دار أزياء Hermes، يصل سعرها إلى 42 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و300 ألف جنيه.

واستعانت إليسا بحذاء بكعب عالي مفتوح من تصميم دار أزياء Bottega Veneta، يصل سعره إلى 759 يورو، أي ما يعادل 26 ألف جنيه مصري ونظارة شمسية زرقاء اللون من العلامة التجارية Dita يصل سعرها إلى 1716 دولار، أي ما يعادل 53 ألف جنيه

ومن الناحية الجمالية أعتمدت إليسا، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت إليسا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور إليسا