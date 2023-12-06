في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

يصادف اليوم 6 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة شريهان، والتي أتمت عامها ال 59.

ويحرص العديد من المتابعين على معرفة أخر اخبار النجوم والعديد من المعلومات التي تخصهم، ويعد سر طول شعر شريهان من الأشياء التي تحرص العديد من الفتيات على معرفتها.

ويذكر أن الفنانة شريهان، قالت أن سر جمال شعرها وطوله، من خلال اعتمادها على وصفة طبيعية، هي الثوم وزيت الزيتون، والتى تستخدمها بشكل دائم ولأكثر من مرتين فى الشهر.

وتقوم شريهان، بنقع 5 حبات من الثوم فى القليل من زيت الزيتون، وترك المزيج لمدة يومين على الأقل، ثم يوضع على الشعر من الجذور حتى الأطراف، كقناع ويترك لفترة من الوقت، ثم يغسل الشعر، مع تكرار الوصفة مرة فى الأسبوع أو مرة كل أسبوعين، حيث تساعد هذه الوصفة الطبيعية على تعزيز نمو الشعر