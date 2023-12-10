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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام.. أطعمة تخلص من آلام المفاصل في الحال

اسماء جلال
اسماء جلال

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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ماذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم يوميا؟

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ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

لن تتوقع.. 3 أطعمة تخلصي من آلام المفاصل في الحال

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأوضحت سهام سوقية خلال منشورها، الأطعمة التي يجب تناولها تساعد في علاج آلام المفاصل

لن تصدق.. إضافة هذا المكون على كوب من الماء يوميا ينقص الوزن سريعا

يعتبر العسل أحد أكثر العلاجات القديمة موثوقية والتي تقدم العديد من الفوائد لصحتك، العسل الممزوج بالماء الدافئ يمكن أن يفيد صحتك أكثر مما تتخيل، في حين أن الماء الدافئ يعتبر في حد ذاته مشروبًا قويًا، يمكن أن يعمل بسحره على جسمك، فإن إضافة جودة العسل ستجعله أفضل.

بفستان جريء.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام

المفاصل لن تتوقع 3 أطعمة تخلصي من آلام المفاصل الماء الوزن العسل اسماء جلال

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