نشرة المرأة والصحة.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام.. أطعمة تخلص من آلام المفاصل في الحال

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية خلال منشورها، الأطعمة التي يجب تناولها تساعد في علاج آلام المفاصل

يعتبر العسل أحد أكثر العلاجات القديمة موثوقية والتي تقدم العديد من الفوائد لصحتك، العسل الممزوج بالماء الدافئ يمكن أن يفيد صحتك أكثر مما تتخيل، في حين أن الماء الدافئ يعتبر في حد ذاته مشروبًا قويًا، يمكن أن يعمل بسحره على جسمك، فإن إضافة جودة العسل ستجعله أفضل.

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام