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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

الجرجير
الجرجير

يحتوي الجرجير على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، ويمكن تناول الجرجير بالعديد من الطرق المختلفة. 

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فوائد الجرجير

 يحتوي الجرجير على كمية أكبر من فيتامين "سي" 

يحتوي الجرجير على كمية من حمض الفوليك أكثر من الموز.

- يمتلك الجرجير كمية من الحديد أكثر من السبانخ.

- يحتوي الجرجير على كمية من الكالسيوم أكثر من الحليب.

- يعد مصدرا للعديد من الفيتامينات منها (إيه -  بي 6 - بي 12).

يحتوي الجرجير على العديد من المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور.

- الجرجير له القدرة على خفض ضغط الدم المرتفع، ومنع تجلط الدم والحماية من الجلطات.

- يعمل الجرجير على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم بصورة تساهم في حماية القلب.

- يحتوي الجرجير على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في حماية الجسم من التعرض لهشاشة العظام.

- يساهم في تحسن حالة العين ويعمل على خفض نسبة السكر في الدم كما أنه يساعد على حركة الأمعاء ويخلصها من المواد الضارة.

الجرجير فوائد الجرجير الكالسيوم السكر هشاشة العظام

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