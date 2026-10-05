احتفالا بعيدها القومي..وزير التعليم في جولة بالغربية تتضمن افتتاح مدرسة

أجري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بمحافظة الغربية منذ قليل جولة ميدانية رافقه خلالها اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية لافتتاح أحدي مدارس التعليم بطنطا ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة وسط حالة من الفرحة والبهجة بين صفوف المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأسرهم .

جولة وزير التربية والتعليم



وكان محافظ الغربية استقبل وزير التربية والتعليم وبرفقته وفد من قيادات الوزارة وسط مشاركة واسعة من قيادات التنفيذية بديوان المحافظة.

افتتاح مدرسة بطنطا

كما حرص وزير التربية والتعليم علي لقاء المعلمين وعدد من مديري المدارس والقيادات التربوية لشكرهم علي دعم العملية التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

استمرار جولات ميدانية

وكان وزير التربيه والتعليم قد افتتح في وقت سابق، مجمع مدارس الشبراويشي بحي دار السلام بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، بما يسهم في توفير أماكن تعليمية جديدة للطلاب والتعامل مع الكثافات الطلابية ببعض المناطق.

ويضم المجمع ثلاث مدارس، ويستوعب نحو 4 آلاف طالب وطالبة، بما يدعم العملية التعليمية بالمنطقة، ويسهم في تخفيف كثافات الفصول وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب.

تحسين العملية التعليمية

ويستوعب المجمع طلاب مدارس (أحمد عرابي، وعمر بن الخطاب، ودار السلام الابتدائية)، بما يحقق الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية للمباني والمنشآت التعليمية، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنطقة.

سلامة الطلاب

وفي مستهل الجولة، حرص الوزير والمحافظ على الاطلاع على خطة التوسع والتأكد من عدم وجود طلاب بالفترة الثانية بالمدارس، حيث شملت خطة التوسع عدد ٧٤ فصل، و٨ فصول رياض أطفال، و٣ مكتبات، و٤ معامل.

وقد تابع الوزير والمحافظ مستوى الانضباط والالتزام داخل المدرسة، كما تفقدا عددا من الفصول واطمأنا على انتظام الدراسة وحضور الطلاب.

دعم الأنشطة التربوية

وتفقد الوزير والمحافظ فصول المدارس، وغرف الإدارة، وقاعات المعامل، والمكتبات، وأماكن الأنشطة المدرسية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وحسن سيرها، وتوفير أفضل خدمة تعليمية للطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة النظام التعليمي، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مشيرا إلى حرص الوزارة على مواصلة التوسع في أعداد المدارس على مستوى الجمهورية خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.