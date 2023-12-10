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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم يوميا؟

الثوم
الثوم

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية، خلال منشورها فوائد الثوم، فيحتوي الثوم على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم.

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فوائد مذهلة للثوم

- يحتوي الثوم على مركبات ذات خصائص طبية قوية
- غني بفيتامين سي وفيتامين ب 6 والمنغنيز 
- يساعد على منع وتقليل شدة الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا ونزلات البرد.
- يساهم في خفض ضغط الدم 
- يحسن الثوم مستويات الكوليسترول 
- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب
- يحمي من الخرف و تلف الخلايا
- يساعد في إزالة السموم من المعادن الثقيلة في الجسم مثل الرصاص 
-  يساهم في الوقاية من السرطان

الثوم فوائد الثوم الأنفلونزا السرطان المعادن

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