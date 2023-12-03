بدون أدوية.. 3 مصادر طبيعية للمغنيسيوم

المغنيسيوم هو معدن ضروري لصحة العضلات والأعصاب والعظام ومستويات السكر في الدم، فإذا لم تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامك الغذائي على مدى فترة طويلة، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل صحية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري وهشاشة العظام.

تحتوي العديد من الأطعمة على المغنيسيوم، بما في ذلك الخضار الورقية الخضراء، مثل السبانخ والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة.

يحصل معظم الأطفال الصغار على ما يكفي من المغنيسيوم، ولكن أكثر من 1 من كل 3 بالغين لا يحصلون على ما يكفي من المغنيسيوم يوميًا.

إذا كنت تعاني من نقص المغنيسيوم أو مشاكل صحية معينة، فقد يوصي طبيبك بتناول مكملات

ما هي الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم؟

يحصل معظم الناس على كل ما يحتاجونه من المغنيسيوم من الطعام، بشكل عام، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف توفر المغنيسيوم، بعض المصادر الجيدة للمغنيسيوم تشمل:

الخضار الورقية الخضراء، مثل السبانخ

البقوليات

المكسرات والبذور

كل الحبوب