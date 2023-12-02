عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادة منتشرة تؤدي إلى إصابة الأطفال بأمراض خطيرة | تفاصيل

الأطفال
الأطفال

الجهاز المناعي لدى الأطفال حديثي الولادة غير مكتمل النمو، وعلى الرغم من عدم تحصينهم بشكل كامل، إلا أن ذلك يجعلهم عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة، يمكن أن يؤدي تقبيل الطفل إلى نشر الجراثيم التي تؤدي إلى المرض، لذا يوصى بشدة بعدم تقبيل أي شخص حديث الولادة (وهذا يشمل والديه)

إليك ما تحتاج إلى معرفته حول مخاطر تقبيل الأشخاص لطفلك حديث الولادة، والاحتياطات التي يمكنك اتخاذها لحماية طفلك الصغير.

 

مخاطر تقبيل الأشخاص لمولودك الجديد
فترة حديثي الولادة ليست وقتًا لبناء مناعتهم، حتى لو لم تظهر عليك أو على أي شخص آخر أي أعراض، فإليك بعض المشكلات التي يمكن أن يسببها تقبيل الطفل:

RSV (الفيروس المخلوي التنفسي). الفيروس شائع جدًا ويمكن أن تكون الأعراض خفيفة وتشبه أعراض البرد لدى الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، ولكن بالنسبة للرضع يمكن أن تكون حالة خطيرة وربما مميتة، يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجسدي أو الرذاذ المصاب عن طريق العطس أو السعال.

HSV-1 (فيروس الهربس البسيط). 

هذا هو الفيروس الذي يسبب القروح الباردة، ويمكن أن يسبب التهاب السحايا الفيروسي عند الرضع وهو مميت، قد يعاني الشخص من قرحة برد حول شفاهه أو قد بدأ يصاب بها للتو، مما يعني أن هناك خطرًا كبيرًا لانتقال الفيروس من خلال القبلة.

HFMD (مرض اليد والقدم والفم).

فيروس شائع بين الأطفال يتضمن عادةً الحمى وتقرحات الفم والقروح والطفح الجلدي حول الفم واليدين والقدمين والساقين، وينتشر عن طريق الاتصال الجسدي، أو عن طريق الرذاذ المصاب عن طريق العطس أو السعال، وعلى الرغم من أنه ليس مميتًا، إلا أنه يمكن أن يسبب مشاكل عند الرضع الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

تقبيل تقبيل الطفل الفيروس المخلوي التنفسي المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بث مباشر .. السيسي يهنئ دولة الإمارات بعيدها الوطني

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لحزام هيفاء وهبي الأصفر.. فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

بإطلالة شتوية لافتة|شاهد.. ملك قورة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

لم تجد من تحبه.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين رضا بعد تصريحاتها|شاهد

فستان لون الجسم.. مايا دياب تثير الجدل في أحدث ظهور

داخل الطيارة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 10 صور آثارت ضجة لـ ياسمين صبري| شاهد

فوق المليون ونص.. سعر إطلالة إليسا في سباق فورميلا يثير الجدل| شاهد

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

ترشيحاتنا

بعد الهزة المدمرة.. مركز رصد الزلازل يطلق تحذيرا عاجلا في اليابان والفلبين

مرض جلدي.. وفاء تشكو زوجها: 5 سنين علاقة زوجية محرمة

سفير مصر بألبانيا: أتوقع إقبالاً أكبر للمصوتين بانتخابات الرئاسة غدا بسبب الإجازة الأسبوعية

شاهد| لقطات من إحماء لاعبي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز

السفيرة المصرية في زيمبابوي: التوافد مستمر وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين

شهداء ومصابون في قصف طائرات الاحتلال بيت لاهيا شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

بعد عرض 15 قطعة نادرة بدار مزادات| خبير لـ صدى البلد: الحفر خلسة المصدر الرئيسي لتهريب الآثار منذ 2011

بإطلالة شتوية لافتة|شاهد.. ملك قورة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ