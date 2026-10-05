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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الغربية.. ضبط 10419 عبوة مستلزمات وأصناف طبية منتهية الصلاحية بإحدى قرى المحلة الكبرى

وكيل التموين بالغربية
وكيل التموين بالغربية
الغربية أحمد علي

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملاتها المفاجئة لضبط المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات والضوابط المنظمة للتداول، وذلك تحت قيادة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات تموين الغربية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت وتشديد الرقابة على تداول المنتجات الطبية.

وأسفرت إحدى الحملات بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى عن ضبط والتحفظ على 10419 عبوة من المستلزمات والأصناف الطبية المخالفة، تضمنت 8302 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، ثبت انتهاء صلاحية كميات منها خلال مارس 2026 ويناير 2026 وأغسطس 2025 وتواريخ أخرى، إلى جانب ضبط 2117 عبوة من أصناف البنج والمخدرات المحظور تداولها بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشملت المضبوطات أصنافًا تستخدم في التعقيم والتطهير، ومستحضرات موضعية على الجلد، وبخاخات تستخدم لمكافحة بعض أنواع البكتيريا والفطريات، فضلًا عن مستلزمات وأصناف طبية أخرى، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

ردع مخالفين 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت والمخازن، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات لتداول منتجات منتهية الصلاحية أو غير مصرح بتداولها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل ردع مخالفين حملات رقابية تموينية

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