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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في يوم المعلم.. محافظ الغربية: أنتم صُنّاع الوعي وبناة الإنسان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

يتقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بخالص التهنئة إلى جميع المعلمين والمعلمات بمحافظة الغربية، بمناسبة يوم المعلم، تقديرًا لرسالتهم السامية ودورهم المحوري في بناء الإنسان، ونشر العلم والمعرفة، وترسيخ قيم الوعي والانتماء والمسؤولية لدى أبنائنا الطلاب.

تهنئة محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن دور المعلم لا يقتصر على نقل المعرفة، وإنما يمتد إلى تشكيل وعي الأجيال، وبناء شخصيات قادرة على التفكير والمشاركة وتحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن الوعي والمعرفة والانتماء تمثل ركائز أساسية في بناء مجتمع قوي وقادر على مواصلة مسيرة التنمية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لما يقدمه معلمو الغربية من جهود مخلصة، مؤكدًا أن بناء الإنسان يبدأ من المدرسة، وأن المعلم شريك أساسي في صناعة جيل واعٍ، يعرف قيمة وطنه، ويدرك مسؤولياته، ويشارك بإيجابية في بناء مستقبله.

يوم المعلم 

كل عام ومعلمي الغربية بخير.. وبالعلم تبنون العقول، وبالوعي تبنون الإنسان، وبالانتماء تصنعون أجيال المستقبل.

اخبار محافظة الغربية تهنئة يوم المعلم مدارس رسالة علم

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