محافظ الغربية يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية، شملت هناجر وتشوينات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ردع مخالفين

وشدد محافظ الغربية على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع جميع صور التعدي، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للبناء المخالف، مؤكدًا أن القانون يُطبق على الجميع دون تهاون.