عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. إضافة هذا المكون على كوب من الماء يوميا ينقص الوزن سريعا

العسل
العسل

يعتبر العسل أحد أكثر العلاجات القديمة موثوقية والتي تقدم العديد من الفوائد لصحتك، العسل الممزوج بالماء الدافئ يمكن أن يفيد صحتك أكثر مما تتخيل، في حين أن الماء الدافئ يعتبر في حد ذاته مشروبًا قويًا، يمكن أن يعمل بسحره على جسمك، فإن إضافة جودة العسل ستجعله أفضل.

txt

بدون أدوية.. 3 مصادر طبيعية للمغنيسيوم

txt

كنز فيتامينات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 5 حبات من اللوز يوميا؟

فوائد العسل مع الماء الدافئ

1. يساعد في إنقاص الوزن
ملعقة صغيرة من العسل الممزوجة بالماء الدافئ يمكن أن تعزز الشعور بالامتلاء، وهذا يمكن أن يساعد في إدارة الوزن، من خلال تقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية أو ذات السعرات الحرارية العالية، قد يؤدي ذلك إلى تحسين التحكم في الأجزاء وتقليل السعرات الحرارية الإجمالية.

2. يبقيك رطبًا
شرب الماء الدافئ مع العسل في الصباح يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، يمكن دعم الصحة ووظائف الجسم المختلفة عن طريق الترطيب المناسب.

3. يحسن عملية الهضم
يمكن للعسل تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل التهيج، مع الماء الدافئ، يمكن أن يساعد في تخفيف عسر الهضم والانتفاخ، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العسل على خصائص البريبايوتك التي يمكن أن تحفز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

العسل العسل مع الماء الدافئ فوائد العسل مع الماء الدافئ الهضم الانتفاخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

السيدة انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

تصميم مختلف .. جنات تستعرض رشاقتها | شاهد

في عيد ميلادها الـ47 | شاهد.. هذه الصور أثارت الجدل لـ بسمة

تكشف رشاقتها.. شاهد نسمة محجوب في أحدث ظهور

ملابس رياضية جريئة .. مي حلمي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بالأبيض اللافت.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها | شاهد

بفستان أسود جريء.. شيرين رضا تستعرض رشاقتها

فستان لامع.. سوسن بدر تستعرض جمالها | شاهد

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية| شاهد

وزير العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024|فيديو

وزير التنمية المحلية عقب الإدلاء بصوته : توفير كل الإمكانيات للتيسير على المواطنين

الشباب يتصدرون المشهد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالزمالك

المرشح عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

إقبال كثيف من الشباب على لجان الانتخابات الرئاسية بأرض اللواء وبولاق الدكرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

توافد عدد كبير من الشباب على مدرسة الشهيد مصطفى عميرة .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

فيديو

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ