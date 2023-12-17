فستان جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت سارة سلامة، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأخضر الفاتح والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميز الفستان بتصميم لافت وجذاب.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت سارة سلامة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور سارة سلامة