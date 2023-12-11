كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

نشرت الفنانة سارة سلامة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت سارة سلامة، بإطلالة كاجوال مختلفة حيث ارتدت بنطال جينز باللون الازرق الغامق، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سارة سلامة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار نظارة شمسية لاكمال اللوك، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور سارة سلامة