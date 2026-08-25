ابو دمعة وبوسة.. شريف إكرامي لجماهير الزمالك: مش كل لاعب يستاهل ثقتك

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي وبيراميدز السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، بشأن الجدل المثار حول مستقبل البرازيلي خوان بيزيرا مع القلعة البيضاء.

وقال إكرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: «خوان بيزيرا مجرد مثال.. يكمل في الزمالك أو لا مش ده الموضوع مهما كان تأثير اللاعب وحتى لو كان سبب في بطولة النادي الكبير بيفضل أكبر من أي لاعب سواء كمل أو مشي».

وأضاف: «الفكرة عندنا إحنا كجمهور بسهولة جدا على أي لاعب إنه يكسب عاطفتنا.. دمعة بعد ماتش، بوسة للشعار، احتفال حماسي، كلمتين عن الجمهور وفجأة نبدي له مكانة أكبر بكتير».

وتابع شريف إكرامي: «المشكلة مش في اللاعب، إحنا اللي محتاجين ما نخلطش بين المتأثر بلقطة، وبين إننا نبني عليها تصور كامل عن علاقة اللاعب بالنادي».

واختتم رسالته قائلا: «مش كل لاعب عرف يكسب عاطفتك يستاهل ثقتك».

وتأتي تصريحات إكرامي في ظل الجدل الدائر حول موقف خوان بيزيرا من الاستمرار مع الزمالك، وما تردد بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة، لتعيد تصريحاته النقاش حول أهمية أن تظل مصلحة النادي فوق ارتباط الجماهير بأي لاعب مهما كانت قيمته أو تأثيره.